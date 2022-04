Turtle Beach annuncia l’iniziativa “Play With Purpose”

Turtle Beach, leader del mercato negli accessori da gaming annuncia oggi ufficialmente il programma ambientale, sociale e di governance (ESG) dell’azienda, chiamato Play with Purpose. Il programma Play with Purpose, insieme alla ESG Policy adottata dal Consiglio di Amministrazione, formalizza le iniziative ESG dell’azienda e stabilisce gli obiettivi che sono, e continueranno ad essere, una parte vitale del business di Turtle Beach Corporation. Disponibile sul sito web aziendale dell’azienda, Play with Purpose evidenzia le iniziative e gli obiettivi attuali e futuri di Turtle Beach Corporation per ridurre l’impronta di carbonio, eliminare il packaging in plastica, ridurre le dimensioni degli imballaggi e aggiungere etichette sull’impatto del carbonio su prodotti selezionati dei marchi Turtle Beach, ROCCAT, e Neat Microphones . Oltre agli obiettivi ESG di Turtle Beach Corporation, Play with Purpose fornisce anche informazioni sulla diversità e l’inclusione dell’azienda e sugli impegni di coinvolgimento della comunità.

Juergen Stark, Presidente e CEO, Turtle Beach Corporation, ha dichiarato:

Come uno dei marchi più noti nel settore del gaming da decenni, Turtle Beach ha avuto un impegno a lungo termine per le iniziative ESG e l’annuncio di oggi sintetizza i nostri obiettivi futuri. Con la guida del team di RPS Group, resa ancora più forte dall’energia all’interno della compagnia per continuare a fare di più e meglio, siamo entusiasti di condividere questi piani e i nostri obiettivi con la comunità. Vogliamo assicurarci che quando i consumatori acquistano i prodotti Turtle Beach, ROCCAT e Neat Microphones, abbiano la certezza che siamo concentrati sulla minimizzazione dell’impatto ambientale, oltre a sapere che stanno ottenendo un prodotto della massima qualità.



Uno degli impegni assunti da Turtle Beach Corporation ad oggi include la riduzione dell’uso della plastica nel packaging dell’88% (in peso) per le cuffie Stealth 600 Gen 2 per Xbox (se comparate al modello originale Stealth 600 per Xbox). Inoltre, con altri modelli di cuffie, l’uso della plastica è stato ridotto dell’87%-96% (in peso). Turtle Beach Corporation ha anche riprogettato l’imballaggio dei prodotti nel corso del tempo per ridurre le dimensioni complessive e consentire una spedizione più efficiente, riducendo così l’emissione di carbonio associata alla spedizione dei prodotti.

Tuttavia, Turtle Beach Corporation intende andare oltre. Entro il 2023, l’azienda mira a introdurre prodotti a zero emissioni e a inserire l’etichettatura dell’impatto del carbonio su prodotti selezionati. Il team ESG di Turtle Beach sta studiando le potenziali fonti di plastica riciclata post-consumo (PCR) e i modi per integrare al meglio le PCR nei prodotti futuri. Entro il 2024, l’obiettivo è di incorporare almeno il 10% di PCR in prodotti selezionati. Queste azioni non solo ridurranno al minimo l’impatto ambientale di Turtle Beach Corporation, ma permetteranno anche ai clienti di Turtle Beach, ROCCAT e Neat Microphones di prendere decisioni di acquisto più consapevoli che sostengano uno stile di vita più sostenibile.