Chained Echoes: svelato il periodo d’uscita

Deck13 ha annunciato il periodo d’uscita di Chained Echoes, RPG in stile SNES sviluppato da Matthias Linda. La notizia arriva insieme ad un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia e che fa sapere che il gioco arriverà a fine anno, mettendo come indizio solo il finale del mese (“ember”, quindi in un periodo tra settembre e dicembre). Il gioco arriverà su PC Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Queste le caratteristiche di Chained Echoes attraverso la pagina Steam:

Impugna la tua spada, incanala la tua magia o sali a bordo del tuo Mech. Chained Echoes è un RPG in stile SNES a 16 bit ambientato in un mondo fantastico dove i draghi sono comuni quanto le tute meccaniche. Segui un gruppo di eroi mentre esplorano una terra piena di personaggi affascinanti, paesaggi fantastici e nemici feroci. Puoi portare la pace in un continente dove la guerra è stata combattuta per generazioni e il tradimento è in agguato dietro ogni angolo?

Chained Echoes è un gioco con una forte componente narrativa in cui un gruppo di eroi viaggia per il vasto continente di Valandis per porre fine alla guerra tra i suoi tre regni. Nel corso del loro viaggio, si sposteranno attraverso una vasta gamma di paesaggi diversi che vanno da altipiani colpiti dal vento e arcipelaghi esotici a città sommerse e dungeon dimenticati.

Caratteristiche principali:

40-50 ore di gioco

Battaglie a turni dal ritmo veloce

Nessun incontro casuale; i nemici possono essere visti in giro

Tonnellate di oggetti da saccheggiare, rubare o fabbricare

Complesso sistema di abilità ed equipaggiamento

Personalizza il tuo dirigibile

Viaggia e combatti a piedi o nel tuo Mech

Grafica in stile SNES a 16 bit

Musica ispirata ai giochi di ruolo PSX

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.