Guilty Gear Strive: annunciata la data di Another Story

Prima previsto per un generico fine aprile, ora Arc System Works ha annunciato il giorno preciso d’uscita di “Another Story” nuovo DLC di Guilty Gear Strive. Sarà disponibile dal 29 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam per i possessori del Season Pass 1 (non vendibile separatamente).

“Another Story” offre ai giocatori uno sguardo completo dietro il sipario da un’altra prospettiva, con molti personaggi che non sono apparsi durante la storia principale, tra cui Ramlethal, May e Baiken.

Riassunto di “Another Story”:

Mentre l’incidente in America scatenato dalla resa di Asuka R. Kreutz va avanti…

Il comandante della Brigata Speciale Ramlethal Valentine si dirige alla periferia dell’Illiria dopo aver ricevuto la segnalazione di un’emergenza.

Lì trova una ragazza che assomiglia molto a “Bedman”, che un tempo lavorava con la Volontà Universale contro il genere umano.

Introduzione dei personaggi chiave, Delilah:

Una giovane ragazza che si è risvegliata da un lungo sonno e che ha vissuto in un sogno fin dalla sua nascita a causa di una condizione unica causata dall’incapacità del suo cervello di sopportare il suo eccezionale intelletto e le sue capacità, e che si è appena svegliata, non ha una solida conoscenza del senso comune e delle abilità sociali.

Il suo unico e solo motivo è quello di vendicare la vita di suo fratello.

Qui sotto potete vedere il tweet di Arc System Works sul prossimo contenuto di Guilty Gear Strive.

Lets Rock!🤘

The story mode addition of "Another Story" will be added to Guilty Gear -Strive- on April 29th!

See behind the curtain what went on during the main story!

Click the link for story summary details:https://t.co/Fjf6XlrTls#GuiltyGearStrive pic.twitter.com/k8IZiNllRB

— ArcSystemWorks ➡️ #GuiltyGearStrive available now! (@ArcSystemWorksU) April 21, 2022