Eyes in the Dark: annunciato per PC

Gearbox Publishing e lo sviluppatore Under the Stairs hanno annunciato il platform roguelite Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom per PC (Steam, Epic Games Store). Verrà lanciato il 14 luglio per €14,99. I preordini sono ora disponibili e includono una copia digitale gratuita della colonna sonora originale del gioco al lancio (normalmente €4,99).

“Eyes in the Dark crea un’atmosfera di solitudine e isolamento, il tutto mentre ti dà gli strumenti per uscire dall’esperienza come una persona più forte”, ha affermato il game designer Filip Neduk in un comunicato stampa. “La prova di Victoria, attraversare la villa da sola e affrontare le sue paure, rispecchia il bisogno del giocatore di imparare e padroneggiare i meccanismi del gioco per progredire: vivrete questa avventura insieme”.

“È una sensazione incredibile quando riesci a portare alla luce il tuo duro lavoro dopo così tanto tempo, sia per noi sviluppatori che per i personaggi che creiamo, come Victoria Bloom. Una delle cose belle su cui la squadra si è concentrata è stata assicurarsi che non ci fossero due fasi di gioco uguali, indipendentemente da come guidi Victoria. Sono entusiasta che i fan accendano le proprie torce e provino Eyes in the Dark il 14 luglio”.