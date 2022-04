Two Point Campus: il nuovo trailer è sul corso di stregoneria

“I calderoni sono nel tuo futuro?”, con questa frase viene presentato il corso di stregoneria di Two Point Campus, il prossimo gestionale universitario in sviluppo da parte di Two Point Studios (quelli di Two Point Hospital), pubblicato da SEGA.

Il filmato mostra i vari studenti, con i loro cappelli a punta, mentre lanciano incantesimi, mescolano pozioni o tirano fuori paperelle da cilindri. Ma ricordate, non è con gli incantesimi che si risolve tutto, non tutto è magia! o forse si?

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Two Point Campus è stato posticipato al 9 agosto e arriverà su PC (via Steam) PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.