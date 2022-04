Techland ha annunciato, attraverso un comunicato, che a partire dal 28 febbraio Dying Light 2 Stay Human ha venduto 5 milioni di copie, con i numeri che stanno crescendo significativamente ogni mese. Ma questo non è l’unico grande successo dello studio polacco: ci sono state oltre 20 milioni di vendite per quanto riguarda il primo Dying Light fino ad oggi.

Paweł Marchewka, CEO di Techland, ha detto in merito:

“Il successo del franchise Dying Light è un grande esempio delle esperienze indimenticabili che creiamo per i nostri giocatori”.



Inoltre, nel comunicato si sottolinea di come entrambi i giochi siano stati recensiti molto positivamente dai giocatori di Steam, con una valutazione “perlopiù positiva” per Dying Light 2 Stay Human e una “estremamente positiva” per Dying Light con più di 230 mila recensioni.

La prossima settimana Techland porterà alcuni nuovi contenuti per Stay Human. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.