Chernobylite: ora disponibile per Xbox Series X|S e PS5

Lo sparatutto in prima persona Chernobylite di Farm 51 è ora finalmente disponibile per Xbox Series X|S e PlayStation 5. È un aggiornamento gratuito per i possessori di console di precedente generazione con funzionalità come il ray tracing e il supporto per una risoluzione fino a 4K. Guarda il trailer qui sotto per vederlo in azione.

Sono disponibili due modalità grafiche per Xbox Series X e PS5: Prestazioni e Risoluzione. Il primo offre una risoluzione di 1080p e un gameplay di 60 fotogrammi al secondo con “qualità grafica superiore”. Quest’ultimo è 4K dinamico e 30 FPS con ray tracing e miglioramenti alle ombre, agli ambienti e alla qualità delle texture. Su Xbox Series S, è disponibile solo la Modalità risoluzione con risoluzione 1440p e 30 FPS.

Il titolo sfrutta l’unità a stato solido su tutte le piattaforme di ultima generazione per tempi di caricamento più rapidi. I giocatori PS5 possono anche usufruire del supporto DualSense che include feedback aptico, risposte diverse con ciascuna arma tramite i trigger adattivi e suono dall’altoparlante del controller.