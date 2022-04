Turbo Overkill arriva in accesso anticipato su Steam

Da oggi 22 aprile arriva, in accesso anticipato su Steam, Turbo Overkill, FPS cyberpunk dal creatore della mod Total Chaos di DOOM II (sotto il nome di Trigger Happy Interactive) e pubblicato da Apogee Entertainment, storica azienda post 3D Realms. Annunciato lo scorso settembre, il gioco arriverà poi anche su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Questa la sua descrizione di Turbo Overkill:

Ispirato da alcuni dei grandi classici del genere, Doom, Duke Nukem e Quake, con un’ambientazione cyberpunk, Turbo Overkill è l’FPS più feroce rilasciato da Apogee. Si gioca nei panni di Johnny Turbo, mezzo metallico, mezzo umano e mezzo pazzo, potenziato con razzi nascosti nel braccio e una motosega che si estende dalla parte inferiore della gamba permettendovi di fare a pezzi i nemici.

In questo paesaggio infernale dove Blade Runner incontra Doom, Johnny torna alla sua città natale, Paradise, e trova l’intera popolazione posseduta da Syn, un’IA canaglia, e il suo esercito di servi. Alla disperata ricerca di soldi per superare i suoi errori del passato, Johnny sceglie il compito impossibile di distruggere la più grande IA mai creata. I cacciatori di taglie rivali vogliono però reclamare il premio per primi.

Qui sotto potete vedere il video per l’accesso anticipato pubblicato qualche settimana fa.