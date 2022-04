Samsung presenta GameLab, il suo talk show a tema gaming e esports

Samsung Electronics è pronta a lanciare un nuovo appuntamento dedicato al mondo del gaming e dell’intrattenimento, coinvolgendo le più importanti personalità in questo ambito, con il suo nuovo Game Lab. Martedì 26 aprile dalle 18 alle 20, infatti, la Samsung Smart Home ospiterà in diretta su Twitch il talk show con protagonisti i Samsung Morning Stars, il team di eSports della compagnia.

Con questo appuntamento, gli utenti avranno a disposizione un momento completamente dedicato alle proprie passioni, coinvolgente e divertente, facilmente fruibile grazie alla condivisione su Twitch.

A condurre l’episodio e ad accogliere gli ospiti della puntata, l’host Just Ryuk, uno dei più importanti esponenti della community italiana di Rainbow Six Siege e caster ufficiale del R6S PG Nationals. Ma non sarà solo: è infatti prevista la presenza di 3 membri dei Morning Stars: l’episodio, dedicato al titolo Overwatch 2, accoglierà la tiktoker Sober, Zw Jackson, tra i più importanti pro player su YouTube, e la new entry Vanessa Mirin, affiancati dagli ospiti Nisa, player ufficiale dei Samsung Morning Stars per Apex Legends, e Hal, tra i volti più conosciuti della community gaming italiana.

Il live esplorerà il tema del gaming raccontato in prima persona dagli ospiti, che potranno così aprirsi con i follower, condividendo maggiori dettagli dedicati alla loro passione al loro percorso nel mondo degli esports. Il racconto avverrà attraverso un percorso a tre fasi: Odyssey, dedicato alla metaforica odissea e viaggio intrapreso dal player, dai suoi primi passi fino al momento attuale, Awesome, ovvero il momento di massimo successo raggiunto, e infine Galaxy, un momento dedicato ai progetti e ai desideri per il futuro.