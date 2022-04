Call of Duty Warzone: l’operazione Monarch aggiungerà Godzilla e King Kong

Call of Duty: Warzone di Activision ha avuto la sua giusta quota di crossover unici, collaborando con franchise improbabili come Rambo, Die Hard, Attack on Titan e altri. Come avrete indovinato, ce ne sono altri in arrivo. Activision ha svelato un nuovo mostruoso crossover per lo sparatutto free-to-play battle royal.

Un nuovo teaser trailer ha svelato ufficialmente il prossimo evento Operation Monarch, che Godzilla e King Kong, tra tutte le cose, come operatori del gioco. Anche se il trailer non dà molte informazioni, mostra Kong e Godzilla in azione, che si affrontano anche tra loro, ipnotizzando il loro imminente arrivo. Resta da vedere se il crossover avrà anche una modalità limitata nel tempo simile agli eventi precedenti. Guardate il teaser trailer qui sotto.

Operation Monarch è previsto per l’11 maggio su tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile.