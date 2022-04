Ghostbusters VR annunciato per Meta Quest 2

Abbiamo visto un paio di annunci davvero interessanti legati alla VR di recente, da Resident Evil 4 VR che riceve la modalità Mercenaries come aggiornamento gratuito all’annuncio di Among Us VR. Un altro nuovo annuncio importante è stato fatto di recente, ed è piuttosto intrigante.

Lo studio specializzato in VR nDreams, conosciuto principalmente per Phantom: Covert Ops, ha annunciato la sua collaborazione con Sony Pictures Virtual Reality e Ghost Corpos per un nuovo titolo VR-exclusive action-adventure Ghostbusters. Attualmente in fase di sviluppo con il titolo provvisorio Ghostbusters VR, il gioco permetterà a un massimo di quattro giocatori di attraversare la sua campagna (anche se sarà possibile giocare da soli), che vi vedrà anche gestire il vostro quartier generale Ghostbusters a San Francisco.

Inoltre, la storia del gioco promette “un mistero avvincente nell’ultimo capitolo dell’universo Ghostbusters”, mentre ci si può anche aspettare di maneggiare “strumenti iconici e armi mentre si inseguono, si fanno esplodere e si intrappolano i fantasmi in tutta la città“.

Ghostbusters VR è in sviluppo per Meta Quest 2. Una data di uscita non è stata annunciata. Nel frattempo, i fan della serie possono anche guardare avanti al prossimo gioco multiplayer asimmetrico di Illfonic, Ghostbusters: Spirits Unleashed, che uscirà più tardi quest’anno.