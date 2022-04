PlayStation Plus: ecco quando debutterà il nuovo abbonamento

Sony sta facendo degli ottimi progressi con i lanci e, nel corso delle recenti ore, Sony Interactive Entertainment ha svelato ulteriori novità. La compagnia nipponica lancerà la nuova offerta PlayStation Plus un po’ prima in alcuni mercati asiatici, seguiti dal Giappone. Ecco il programma completo del lancio relativo al servizio:

Mercati asiatici (Giappone escluso): 23 maggio 2022

Giappone: 1° giugno 2022

America: 13 giugno 2022

Europa: 22 giugno 2022

Inoltre, Sony sta espandendo l’accesso in streaming nel cloud ai seguenti paesi, per un totale di 30 mercati. I seguenti mercati offriranno anche il livello Premium di PlayStation Plus al momento del lancio: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Polonia, Repubblica di Cipro, Romania, Slovacchia e Slovenia.

L’azienda continuerà a lavorare con grande impegno a livello globale per fornire opzioni flessibili, giochi di qualità e un valore aggiunto ai membri ormai da diverso tempo. Inoltre, mancano poche settimane al lancio regionale. Dal lancio di PlayStation Plus nel 2010, Sony Interactive Entertainment è stata tra i protagonisti dell’innovazione con i servizi di giochi in abbonamento. Eravamo entusiasti di essere il primo servizio di abbonamento per console a includere una nuova raccolta di giochi tramite PlayStation Plus e di lanciare il primo servizio per giocare in streaming su console con PlayStation Now.

Oggi siamo lieti di condividere notizie ufficiali sulle modifiche che interesseranno i nostri servizi in abbonamento. A giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento.