Little Witch in The Woods: ecco la data dell’early access

Inizialmente previsto per lo scorso anno, Little Witch in The Woods arriverà in accesso anticipato, su Steam, il 16 maggio. Il rilascio completo del titolo di Sunny Side Up è previsto per il 2023.

Queste le caratteristiche del gioco:

La vita quotidiana di una piccola strega apprendista

Nella ‘LUCEREIN ORTU’, le streghe vivono insieme. Hanno costruito delle ‘Case delle streghe’ in varie zone e ci mandano le loro apprendiste streghe. Le apprendiste streghe devono andare in una delle ‘Case delle streghe’ e aiutare il villaggio vicino e gli abitanti. Se completi il tuo apprendistato con successo, puoi diventare una strega ufficiale. Gioca nel ruolo di Ellie, l’apprendista strega, e vivi la sua vita quotidiana!

Storie varie

Diventa la protagonista, Ellie, e procedi con la storia in modo da completare con successo il tuo apprendistato. Metti in pratica gli insegnamenti che hai appreso alla Scuola delle streghe, aiuta le persone e rendi il mondo un posto migliore. Fai amicizia con gli affascinanti personaggi del villaggio, e ascolta le storie interiori che si portano. Se riesci a diventare il loro migliore amico, forse conoscerai il loro segreto.

Attività & Esplora

Raccogli e lavora i materiali per creare pozioni! Le pozioni sono utili per risolvere i problemi. Esplora un misterioso mondo fantastico. Puoi trovare aree uniche e puoi incontrare creature carine. Interagisci con varie creature e compila le informazioni nel libro della strega! Trova un posto nascosto! Lì puoi ottenere oggetti speciali o trovare scorciatoie.

Vita quotidiana nel tempo libero

Chiacchiera con i nuovi amici e scopri i loro gusti. Se dai loro un regalo che si adatti ai loro gusti, potrai avvicinarti più rapidamente ai tuoi amici. La strega e il gatto sono storicamente partner inseparabili. Comunica con i gatti che vivono in vari luoghi. Ogni loro personalità sarà diversa come le apparenze. Se hai un incontro fatale con un gatto, il gatto potrebbe voler passare ogni giorno con te. A volte puoi pescare e goderti la pace. Un riposo rilassante ti darà l’energia per andare in un’avventura vigorosa il giorno dopo.