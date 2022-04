Brawl Stars: ecco le nuove brawler

Supercell ha annunciato le nuove brawler in arrivo su Brawl Stars: si tratta di due sorelle, Janet e Bonnie. Fanno parte di un trio di spettacoli insieme a Stu. Durante il Brawl Talk i soliti Dani e Paula hanno mostrato le novità in arrivo nel titolo per dispositivi mobile. La prossima stagione sarà legata proprio a Stu, con lo “Stunt Show” e porterà come nuova brawler cromatica, Jenet. Bonnie sarà invece disponibile più avanti nella season.

Jenet, acrobata e cantante, col suo attacco principale intona una nota alta che causa danni a forma di cono. Più si tiene premuto il tasto, più il cono diventa stretto e distante. Con la super, utilizza un jetpack che la fa volare per qualche secondo, e da dove può sparare razzi dall’alto. Sbloccando l’ultima soglia del pass, si potrà ottenere le skin Jenet Valchiria. La prima skin del pass è invece Carl Motociclista.

Per quanto riguarda invece Bonnie, è una tipetta spericolata che attacca con un cannone, dalla distanza e con ricarica lenta. Con la super invece viene sparata lei stessa dal cannone, causa danni all’atterraggio e da quel momento si trova nella sua seconda forma, a piedi, dove è veloce e fa molti danni da vicino. Riutilizzando la super può tornare nel cannone, recuperando un po’ di vita.

Per questa nuova season arrivano poi le skin a tema per Meg, Spike, Berryl, Mister P Daruma per la Golden week e Tara della Tempesta per la fine della Mischia delle Lanterne. Sono stati mostrati poi i nemici della Starr Force: Byron Signore del Male, Lola Flagello delle Galassie e Imperatrice Bonnie.

Con la nuova stagione arriverà anche una nuova modalità 3V3, “Invasione robotica”, dove compaiono dei robot da sconfiggere per ricevere bulloni. Chi raccoglie più bulloni vince la partita.

Sono poi stati fatti dei cambiamenti per quel che riguarda la Lega delle Stelle, l’equipaggiamento salute, l’avanzamento di gioco e le ricompense. Potete vedere tutto nel video qui sotto, ricordandovi che la stagione che si sta giocando in Brawl Stars è “La forza della natura”.