Monster Hunter Rise Sunbreak: nuovi dettagli in arrivo a maggio

Capcom sta mostrando a ritmo costante gli aggiornamenti di Sunbreak, l’espansione di Monster Hunter Rise in arrivo. Il publisher ha tenuto una presentazione di 20 minuti del gioco il mese scorso, e ora è stato confermato per maggio il prossimo evento reveal.

Come postato sul profilo Twitter ufficiale del gioco, Capcom ha infatti fatto sapere che un news reveal per Sunbreak si terrà a maggio, ma non si sa ancora il giorno preciso. Così come non si sa cosa verrà mostrato, ma con data la data di lancio che si avvicina, ci si puà aspettare di vedere una buona fetta di gameplay che mostri tutti i nuovi contenuti.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà lanciato il 30 giugno su Switch e PC, e i pre-ordini sono disponibili. Recentemente, due nuovi brevi frammenti di gameplay hanno rivelato alcune nuove informazioni su Lunagargon sull’equipaggiamento Master Rank. Qui sotto potete vedere invece il tweet.