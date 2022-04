PuffPals Island Skies: quasi raggiunto il milione

Ad inizio mese vi avevamo parlato di PuffPals Island Skies, titolo arrivato su Kickstarter che aveva raggiunto il primo obiettivo dopo poche ore, e che in un paio di giorni era arrivato a più di 350 mila dollari. Al momento in cui scriviamo, la cifra raggiunta sfiora il milione (935.106 per l’esattezza) con ancora 13 giorni alla fine della campagna crowdfunding.

A 900 mila è stato raggiunto lo stretch goal che aggiungerà due nuovi biomi, Jungle e Underwater, mentre ad un milione di dollari (cifra a questo punto fattibile) sarà disponibile il multiplayer.

Il titolo è un simulatore di vita agreste, alla Harvest Moon o Animal Crossing per intenderci, previsto per un rilascio su PC e Mac in alpha nel 2023, accesso anticipato 2024, e uscita finale nel 2025.

Queste le caratteristiche del gioco:

Agricoltura

Island Skies è ricco di risorse e perfetto per coltivare i raccolti! Potrai coltivare vari fiori, alberi, tè e colture! Dal vivere della terra alla costruzione di una centrale agricola, costruisci la tua fattoria come vuoi in PuffPals Island Skies!

Sii te stesso

Potrai personalizzarti come vuoi in PuffPals: Island Skies! Con un’ampia varietà di abiti e accessori, non ci sono limiti a chi vorrai essere!

Casa dolce casa

Come nuovo residente di diritto di Island Skies, avrai la tua casa che potrai personalizzare, aggiornare e decorare! Man mano che espandi la tua terra e la tua casa potrai fare più cose divertenti!

Oltre a personalizzare l’esterno della tua casa, anche l’interno della tua casa sarà altrettanto personalizzabile! Sarai in grado di creare la tua perfetta casa dei sogni con un sacco di set di mobili e design diversi!

Paradiso del collezionista

Ami collezionare e scoprire cose nuove? Compila i tuoi libretti di collezione e organizza i tuoi oggetti! Scopri manufatti interessanti, nuove specie di funghi, pietre preziose, la storia di Island Skies e altro ancora!

Sogno dell’esploratore

Esplora e scopri nuovi ed eccitanti luoghi in tutta la nostra Island Skies! Il nostro centro città funge da hub centrale, con nuovi e unici biomi collegati ad esso! Viaggia e scopri oggetti da collezione, luoghi speciali e molto altro!

Musica

Mentre esplori e coltivi la tua nuova vita su queste isole speciali, lascia che la nostra meravigliosa musica sia la colonna sonora della tua prossima avventura!

Qui sotto potete vedere il tweet sul raggiungimento dei 900 mila.

We looked away for two seconds and we reached 900k!? You guys are AMAZING!!! 😭❤️✨ We're SO close to Multiplayer…

We've got an update brewing for y'all but until then– check our our Kickstarter exclusive in-game pet, Dewie the Cataloupe! 🐱🍈 #PuffPalsIslandSkies #indiegame pic.twitter.com/15dtHe1u41

— 💕 FLUFFNEST! 💕 (@fluffnest) April 22, 2022