Soul Hackers 2: il nuovo trailer è incentrato su Milady

Atlus ha rilasciato un nuovo trailer per Soul Hackers 2, che mette in luce un altro membro del party, Milady. Come ex membro della Phantom Society, Milady viene data per morta dal suo stesso gruppo. Dopo la resurrezione da parte del protagonista Ringo, lavora per indagare sulle ragioni della sua scomparsa, mentre assiste quest’ultimo.

Rispetto a qualcuno come Arrow, che è più onesto e appassionato, Milady è descritta come “calma e raccolta”. La logica e l’efficienza sono le sue caratteristiche principali, ma a volte si presenta senza cuore nel processo. Il suo COMP ha la forma di un Sai e può usare abilità di fuoco, contando sul recupero degli MP e attaccando allo stesso tempo.

Soul Hackers 2 uscirà il 26 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Per maggiori dettagli sul combattimento, che si basa sulla costruzione di pile e sull’attacco con i demoni.