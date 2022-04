Call of Duty Modern Warfare 2: annunciato il ritorno di Ghost?

Activision ha già confermato che il Call of Duty di quest’anno sarà un sequel diretto di Call of Duty: Modern Warfare (2019) di Infinity Ward. Lo sviluppatore sta ora iniziando a condividere qualcosa relativo al prossimo capitolo, aggiornando il suo banner di Twitter con un’immagine quasi completamente scura. CharlieIntel ha reso l’immagine più chiara, rivelando quella che sembra essere una figura con una maschera da teschio.

I fan lo riconosceranno come Ghost, apparso per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009. Call of Duty: Modern Warfare, ha già svelato che con la creazione della Task Force 141 in futuro ci saranno John “Soap” MacTavish e Ghost come potenziali reclute. Infinity Ward ha recentemente twittato il suo tormentone di Soap con la frase: “Stay frosty” a febbraio. È quasi ufficialmente confermato che entrambi i personaggi saranno presenti nel sequel.

Inoltre, il noto insider ha detto che il reveal di Call of Duty Modern Warfare 2 dovrebbe arrivare a partire da maggio o giugno. Insomma, a breve dovrebbero arrivare nuovi ed entusiasmanti dettagli sull’opera.