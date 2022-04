Xenoblade Chronicles 3: rivelata la dimensione del file di download

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. Recentemente l’azienda ha annunciato la data di uscita per il titolo che sarà disponibile dal 29 luglio.

Grazie all’aggiornamento della pagina Switch eShop ora sappiamo quanto spazio di archiviazione richiederà il gioco. La dimensione del file di Xenoblade Chronicles 3 è di 15 GB. Per gli standard di Nintendo Switch, questo è decisamente grande, anche dei suoi predecessori. La dimensione del file di Xenoblade Chronicles 2 è di 13,2 GB, mentre Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ha una dimensione del file di 13,7 GB.

. Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Inoltre il gioco è stato anche valutato in Australia con una classificazione di M per Maturo e contiene temi fantasy e violenza. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale di Nintendo:

Un gioco di ruolo e avventura tutto nuovo ti aspetta in Xenoblade Chronicles 3, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo settembre. Riunendo i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, questo titolo condurrà i giocatori nel mondo di Aionios, abitato da due nazioni ostili. Sei soldati provenienti da queste nazioni prenderanno parte a un viaggio epico dove la vita è il tema centrale.

Xenoblade Chronicles 3 verrà lanciato il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.