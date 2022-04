Stalker 2: sito web bloccato in Russia

Il sito ufficiale di Stalker 2 sembra essere stato bloccato in Russia su richiesta del governo russo. Secondo l’agenzia di stampa RIA Novosti (come notato da XGP.pl ), il sito web è stato limitato dall’ufficio del procuratore generale della Federazione Russa. Secondo quanto riferito, lo studio ucraino GSC Game World, che sta attualmente sviluppando il gioco, sta trasferendo il suo studio di Kiev a Praga a causa dell’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia.

Visitando il sito Web ufficiale di Stalker 2 viene visualizzato un banner che incoraggia il sostegno all’Ucraina. GSC Game World ha cessato le attività commerciali in Russia nel marzo 2022. GSC Game World ha pubblicato un video sul suo canale YouTube all’inizio di marzo in cui confermava che lo sviluppo di Stalker 2 era stato sospeso mentre affrontava l’invasione russa in corso nel suo paese d’origine. Stalker 2 uscirà ufficialmente a dicembre, tuttavia, a causa dell’attuale guerra in Ucraina, lo sviluppo del progetto si è comprensibilmente bloccato.

STALKER 2: Heart of Chornobyl applica tutto il potenziale di Unreal Engine 5, nonché le tecnologie di motion capture e fotogrammetria per offrirti una grafica di riferimento e un’immersione definitiva nel mondo di gioco. L’avanzato sistema di intelligenza artificiale costringerà lo stalker a utilizzare un approccio tattico contro numerosi nemici, sfidando e mantenendo impegnati anche i giocatori più duri. Il sistema di simulazione della vita A-Life 2.0 crea un ambiente live olistico in cui le azioni dei giocatori hanno un impatto sul mondo della Zona. Mutanti pericolosi e anomalie mortali non saranno gli unici ostacoli nel tuo viaggio. Sentirai tutti i dolori di una nuova vita da stalker mentre cerchi e consumi rifornimenti rari e preziosi: cibo, bevande, medicinali, alcol, ecc. Meccaniche di sopravvivenza coinvolgenti arricchiranno il gameplay lungo il percorso attraverso la trama ramificata.

Stalker 2 sarà disponibile a dicembre su PC tramite Steam e console Xbox.