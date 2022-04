Kingdom Hearts: streamer completa il titolo con un pad di Dance Dance Revolution 2

A quanto pare il primo Kingdom Hearts può essere battuto nella sua interezza utilizzando un pad Dance Dance Revolution 2, come dimostrato da una streamer di Twitch.

Mentre stiamo tutti aspettando le ultime uscite della serie, alcuni giocatori si sono presi la libertà di dimostrare che c’è più di un modo per battere i giochi. La streamer di Twitch MomoPkmn95, ispirata dai giocatori che battevano i titoli in modi stupidi, ha deciso di provare qualcosa di simile e ha battuto Kingdom Hearts con un dance pad DDR2.

“Ero curiosa di usare un dance pad come controller PS2”, ha spiegato MomoPkmn95. “L’idea ha funzionato, tuttavia, era molto limitante”. La streamer ha dovuto impegnarsi per ottenere la “configurazione del PC corretta”, ma una volta ottenuto ciò di cui aveva bisogno, ha deciso di realizzarlo. E alla fine, MomoPkmn95 è persino riuscita a battere tutti i superboss del gioco. Ecco la compilation dei superboss battuti dal canale YouTube di MomoPkmn95, sul quale è possibile vedere, inoltre, l’intero gameplay.