Valorant: nuovo agente Fade in arrivo

Riot Games ha appena svelato il nuovo agente in arrivo nel suo popolare sparatutto tattico. Mostrato domenica durante le finali del torneo Masters Reykjavík di Valorant, Fade è un oscura cacciatrice di taglie originario della Turchia. “Ho visto le vostre peggiori paure”, dichiara in modo sinistro nell’Agent Trailer. “Ma non sono nulla rispetto alle mie”.

Nel progettare Fade, Nicholas Smith di Riot ha affermato che l’intento dello studio era quello di creare un ostacolo per Sova, in precedenza l’unico agente del gioco incentrato sulla ricognizione. “Fade porta la ricognizione a un livello personale, più potente e in un’area localizzata”, ha detto Smith. “Haunt”, una delle sue abilità principali, ti consente di lanciare una sfera che rivela la posizione degli agenti nemici situati nel suo campo visivo. Fade ha anche un’abilità chiamata Prowler che invia una creatura in cerca di agenti nemici. Se un giocatore nemico viene colpito dall’incubo, rimane temporaneamente miope. Fade può anche immobilizzare temporaneamente i nemici con la sua abilità di blocco.

Fade si unirà al roster di Valorant con l’uscita del quarto episodio, atto terzo, che Riot dovrebbe pubblicare la prossima settimana.