Valheim ha venduto più di 10 milioni di copie

Una delle sorprese del 2021 continua a macinare grandi numeri: Coffee Stain e Iron Gate Studio hanno infatti rivelato che Valheim ha superato le dieci milioni di copie vendute a poco più di un anno dal suo rilascio su Steam in accesso anticipato. Il gioco di esplorazione e sopravvivenza sviluppato dal team svedese Iron Gate Studio aveva avuto un picco di 502.000 giocatori.

Dal lancio, Valheim ha sviluppato una community appassionata che si è radunata intorno al gioco, condividendo fan art e build di gioco online e celebrando le atmosfere e il sistema di costruzione. Valheim è attualmente recensito come Estremamente Positivo, con più di 293.000 recensioni, su Steam (il 95% delle quali sono positive), il che lo rende il numero 55 nella lista dei migliori giochi di Steam per recensioni.

Valheim ha anche ricevuto una serie di premi dell’industria videoludica dalla sua uscita l’anno scorso, tra cui il Best Debut e Audience Award ai GDCA, il Game of the Year ai PC Gamer 2021 e Best Multiplayer e Titolo più sorprendente ai PCGamesN 2021.

Mentre lo sviluppo del prossimo importante aggiornamento dei contenuti va vanti, i fan possono aspettarsi altre novità in arrivo quest’anno, tra cui un nuovo bioma da esplorare, nemici da combattere e nuove armi da creare. Il team di Iron Gate ha anche aggiornato i giocatori attraverso un flusso costante di post sulla comunità di Steam che contengono aggiornamenti sullo sviluppo di Mistlands.

Richard Svensson, CEO di Iron Gate Studio, ha detto:

“Non avremmo mai immaginato che Valheim sarebbe diventato così grande, nemmeno nei nostri sogni più sfrenati, e l’anno passato è volato più velocemente di quanto avessimo previsto. Il nostro team è raddoppiato dal lancio e sapere che Valheim è apprezzato da milioni di giocatori in tutto il mondo ci onora ma ci fa rimanere umili allo stesso tempo. Le nostre ambizioni per il gioco non sono mai state così forti e lo sviluppo di Mistlands è ben avviato – non vediamo l’ora di portare questo nuovo misterioso bioma nel gioco.”

Albert Säfström, VP di Publishing presso Coffee Stain ha dichiarato:

“Vedere il viaggio di Valheim attraverso il suo primo anno di Early Access ed essere al fianco di Iron Gate è stato un immenso privilegio. Il team sta riversando tutta la sua conoscenza dello sviluppo e l’amore per il mestiere nel gioco, ci onora vedere il frutto del loro lavoro portare gioia a milioni di persone in tutto il mondo.”

Valheim è disponibile su Steam Early Access per PC e Linux.