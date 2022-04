Ubisoft svela ufficialmente Project Q: sarà un battle arena PvP

Alla fine dello scorso anno, un database GeForce Now di Nvidia ha svelati alcuni, interessanti dettagli, rivelando una serie di giochi non annunciati. Una delle voci di Ubisoft su quella lista, “Project Q”, è stato recentemente annunciato ufficialmente da parte della compagnia francese, svelando ulteriori dettagli del progetto in questione.

Project Q è un gioco PvP battle arena con un basso numero di giocatori, una modalità battle royale veloce su una piccola mappa, così come una più tradizionale modalità di cattura obiettivi. La copertura di Exputer ha anche incluso i primi filmati di gameplay di Project Q. In particolare, mentre il filmato di gameplay presentava alcune armi a proiettile, non sembrava esattamente uno “sparatutto”.

Il giocatore della demo aveva la possibilità di scegliere tra numerosi oggetti con abilità uniche, come “Le Ali di Icaro” che offre un salto in alto e un hover, o il “Bastone di Wukong” con abilità di combo a catena di arti marziali, e i giocatori passavano liberamente tra attacchi a distanza e combo corpo a corpo in brevi e frenetiche risse.

Inoltre, Ubisoft ha aperto le iscrizioni per i playtest pubblici in arrivo in una data successiva non specificata. L’annuncio di Ubisoft ha anche chiarito che il gioco rimane in fase di sviluppo iniziale.