Warcraft: Blizzard conferma che nelle prossime settimane sarà svelato il nuovo titolo mobile

Nella live stream su World of Warcraft di marzo, Activision Blizzard aveva fatto sapere che a maggio sarebbero arrivate novità relative al nuovo titolo mobile in sviluppo. Nel suo recente report fiscale trimestrale, l’azienda ha confermato che il gioco mobile di Warcraft sarà svelato “nelle prossime settimane”.

Si legge infatti:

“Blizzard ha anche in programma di svelare maggiori dettagli sulla sua prima esperienza mobile di Warcraft nelle prossime settimane”



All’inizio di quest’anno, l’azienda aveva fatto sapere che il primo gioco mobile di Warcraft sarebbe stato lanciato proprio quest’anno. Presumibilmente, una data di rilascio sarà annunciata con l’imminente annuncio del gioco.

Recentemente, Blizzard Entertainment ha anche svelato la prossima espansione di World of Warcraft, Dragonflight, annunciando anche Wrath of the Lich King Classic.

Sul fronte mobile, poco fa è stata annunciata la di lancio per iOS e Android di Diablo Immortal, con una open beta per PC che seguirà nel corso dell’anno.