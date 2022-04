Activision Blizzard ha perso oltre 60 milioni di iscritti mensili nell’ultimo anno

Activision Blizzard ha pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario trimestrale e i numeri non erano buoni per l’editore, con entrate, numeri di giocatori e vendite di unità Call of Duty inferiori rispetto a prima. Per il trimestre terminato il 31 marzo, Activision Blizzard ha registrato un fatturato di 1,77 miliardi di dollari, rispetto ai 2,28 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni nette, nel frattempo, sono ammontate a 1,48 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2,07 miliardi di dollari dell’anno scorso. Le prenotazioni nette in-game sono state di 1,01 miliardi di dollari, in diminuzione da 1,34 miliardi di dollari. In termini di numero di giocatori, gli utenti attivi mensili complessivi di Activision Blizzard sono stati pari a 372 milioni per il trimestre. Questo è in calo rispetto ai 435 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso, ovvero un calo di circa 63 milioni di giocatori in un anno. Allora, cos’è successo? Activision ha affermato che Call of Duty: Vanguard ha venduto peggio di Call of Duty: Black Ops Cold War. Inoltre, Warzone aveva “un coinvolgimento inferiore”. Call of Duty Mobile, tuttavia, si è comportato bene come l’anno prima per quanto riguarda le prenotazioni nette. Le prenotazioni nette totali per la serie Call of Duty su console e PC, tuttavia, sono diminuite.

Per quanto riguarda Blizzard, i risultati finanziari della società nel primo trimestre sono diminuiti anno su anno, a causa della mancanza di importanti rilasci, ha affermato la società. Guardando al futuro, Blizzard ha in lavorazione la nuova espansione di WoW, Dragonflight, insieme a Wrath of the Lich King Classic. Inoltre, Blizzard ha appena annunciato che Diablo Immortal verrà lanciato il 2 giugno per dispositivi mobili, mentre un’edizione per PC arriverà quel giorno anche in open beta. Inoltre, Blizzard ha affermato che lo sviluppo di Diablo 4 e Overwatch 2 “sta progredendo bene”, ma è ancora presto per essere sicuri al 100%.