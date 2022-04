Diablo IV: lo sviluppo del gioco procede bene

Non è un segreto per nessuno che l’annuncio di Diablo IV nel 2019 sia stato troppo prematuro, e la serie di circostanze subentrate negli anni successivi ha confutato i presagi. Il gioco di ruolo d’azione è in lavorazione da un po’ e le turbolenze e le controversie dietro le quinte di Activision Blizzard non hanno aiutato lo sviluppo del gioco, soprattutto con il turnover nelle posizioni di testa. Ora, tuttavia, sembra che il gioco stia facendo dei progressi. Nella sua recente relazione fiscale trimestrale, Activision Blizzard ha confermato che lo sviluppo sia su Diablo IV che su Overwatch 2 “sta procedendo bene”. In effetti, il primo sembra aver raggiunto un traguardo di produzione significativo e ora viene testato internamente “a livello aziendale”. Naturalmente, c’è ancora poca o nessuna indicazione quando il gioco potrebbe essere lanciato. Nel novembre dello scorso anno, Activision Blizzard ha annunciato che Diablo IV era stato ritardato, anche se al momento il gioco non aveva una finestra di lancio allegata. Activision Blizzard ha anche annunciato che Diablo Immortal verrà lanciato per iOS e Android a giugno, prima del lancio per PC in open beta nel corso dell’anno.

