MX VS ATV Legends: nuova data di uscita confermata

Dopo il suo annuncio a settembre, non è stato detto molto riguardo MX VS ATV Legends. La prima informazione che riceviamo dopo molto tempo è anche uno di tristezza, poiché parla di rimandamento. Sebbene il gioco sia in buona parte fatto e finito, Rainbow Studios ha comunicato che il titolo arriverà in una nuova data di uscita: il 28 giugno 2022. Hanno motivato tale decisione dicendo:

“Ritardare un gioco non è mai divertente ne per gli sviluppatori che per i giocatori. Nel nostro caso dovevamo scegliere tra velocità o qualità e la decisione era semplice. Vogliamo assicurarci che quando uscirà MX VS ATV Legends, il suo livello di qualità dovrà essere il più alto che Rainbow Studios ha da offrire. Il nostro team artistico si assicura che il frame rate sia alto e stabile effettuando tonnellate di passaggi in tutti gli ambienti. Rilasciando i trailer, quindi ascoltando il feedback in modo che possiamo assicurarci che la fisica sia sintonizzata correttamente. Progettare lavorando in tutti i reparti per assicurarsi che ciò che offriamo sia un’esperienza di gioco di cui sarete entusiasti ogni volta che accenderete la console. Gli ingegneri testano la stabilità dei nostri nuovi server dedicati in modo che l’esperienza online sia perfetta per tutti. E, naturalmente, il QA sta risolvendo tutti i bug.”

In poche parole, la decisione è stata una giusta causa, e non vediamo l’ora di vedere il prodotto finale a giugno.