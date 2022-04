Dying Light 2 Stay Human: l’aggiornamento 1.3.0 porta il New Game +

Su Dying Light 2 Stay Human sta arrivando l’aggiornamento 1.3.0, che correggerà numerosi problemi relativi alla modalità co-op e che porterà dei nuovissimi contenuti di fine gioco tanto attesi dalla community. New Game + sarà aggiunta al gioco il 27 aprile. La modalità NG+ sarà disponibile per tutti i giocatori che hanno finito il gioco principale e permetterà ai giocatori di rivisitare The City, dando loro l’opportunità di rivivere la storia e di prendere decisioni che differiscono dalla partita precedente, con un nuovo scaling dei livelli, difficoltà aumentata e fantastici bonus. Guarda il nuovo episodio di At The Fish Eye per scoprire di più su questo nuovo aggiornamento!

In NG+ i giocatori manterranno i progressi della loro avventura precedente, ma non è tutto: insieme a NG+ molte altre novità arriveranno su Dying Light 2 Stay Human! In questa nuova modalità di gioco i giocatori potranno trovare 30 nuovi inibitori, nascosti in luoghi non così evidenti, grazie ai quali potranno massimizzare la forza e la resistenza dei loro personaggi. Il livello di difficoltà dei nemici, inoltre, sarà adattato a quello di Aiden, e per chi è alla ricerca di sfide più impegnative Techland ha preparato degli scontri con i marchi d’oro. Questi scontri speciali saranno delle vere e proprie sfide per tutti i Pellegrini più abili, ricche di nemici speciali che prenderanno forme diverse.

Queste nuove sfide e scontri premieranno i giocatori con la grande e rarissima arma “Legendary” e con preziosi oggetti. E per tutti quelli che preferiscono collezionare titoli invece che premi, Techland ha aggiunto una nuova medaglia di platino per le sfide di parkour, in base ai migliori risultati dei giocatori.

Fra le novità aggiunte nell’aggiornamento 1.3.0, Techland ha anche risolto alcuni bug relativi alla modalità co-op, inclusi alcuni death loop rimanenti. Per quanto riguarda i giocatori su console, è stata aggiunta al gioco la funzionalità FOV slider, grazie alla quale potranno cambiare la loro prospettiva. Intanto, il gioco ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo!