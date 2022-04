EGRET II mini, un tabletop retrò dedicato a TAITO

EGRET II mini è un nuovo sistema hardware dedicato esclusivamente al Retrogaming, anzi, per essere più precisi, ad una casa in particolare, la TAITO. Il piccolo ed elegante tabletop retrò dedicato alla leggendaria software house giapponese, nota per Bubble Bobble e tantissimi altri titoli Arcade di culto, prende infatti il nome completo di Taito Arcade Selection EGRET II mini, annunciato lo scorso anno, ed è stato presentato per i preordini fin dal gennaio di quest’anno. Oggi è finalmente disponibile sul mercato ad un prezzo che varia, a seconda della versione scelta, tra circa trecento euro ed oltre quattrocento, per la precisione due fasce di prezzo diverse, €319.99 e €439.99. Non proprio un dispositivo economico ed alla portata di tutti, quindi, ma anzi un sistema di fascia alta dedicato espressamente agli appassionati più esigenti.

Per chi desidera il massimo è disponibile infatti la Limited Blue Edition, che è l’unica versione ufficialmente autorizzata in Occidente, abbinata a controller extra ed esclusivi articoli da collezione introvabili altrove! La versione console casalinga del leggendario Cabinet Arcade di TAITO è dunque pronta per sbarcare nei nostri salotti buoni, ed include al suo interno ben cinquanta titoli selezionati, quaranta preinstallati e dieci sulla speciale SD Card extra, giochi che hanno letteralmente scritto la storia del settore. In esclusiva per l’Occidente il sistema viene distribuito da Strictly LTD Games, e trovate la Pagina Facebook del distributore al seguente LINK.

Qui il sito ufficiale di EGRET II mini, un sistema che è davvero imperdibile per gli amanti della leggendaria TAITO. I tanti bonus dell’edizione speciale, come la colonna sonora dei giochi distribuita su quattro CD Audio, il libro a colori delle strategie vincenti, le cinquanta carte speciali dedicate ai singoli titoli, la SD Card esclusiva ed il controller extra faranno gola a tutti gli appassionati, ma le quantità sono ovviamente limitate, a soli cinquemila pezzi in tutto il mondo. Di seguito il testo del comunicato stampa ufficiale diffuso dal distributore occidentale: