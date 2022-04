Super Mario Bros.: il film animato è stato rinviato al 2023

Brutte notizie per tutti i fan del baffuto idraulico in salopette che erano attesa del suo film animato targato Nintendo e Illumination. Già, perché Super Mario Bros. è stato infatti rinviato e ora è atteso nelle sale cinematografiche non prima del 7 aprile 2023, saltando dunque il periodo invernale 2022. In Giappone invece giungerà al cinema il 28 aprile 2023.

La comunicazione è giunta tramite Twitter direttamente dal creatore di Mario, ossia il grande Shigeru Miyamoto:

Ovviamente, per noi italiani il periodo di uscita al cinema del film dovrebbe combaciare con quello americano!

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022