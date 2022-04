One Piece Odyssey: nuove informazioni e screenshot

Bandai Namco ha rilasciato nuovi screenshot per One Piece Odyssey, il gioco di ruolo a turni recentemente annunciato sviluppato e da ILCA. L’uscita del titolo è prevista per il 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Bandai Namco e Shueisha hanno registrato in Giappone il nuovo marchio a giugno 2021. Il titolo è stato presentato successivamente come un nuovo gioco appartenente al franchise videoludico di One Piece. Inizialmente si pensava al sequel del musou One Piece Pirate Warriors 4 (datato 2020) o dell’open-world One Piece World Seeker (uscito invece nel 2019). Di seguito una panoramica del nuovo JRPG:

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta.

L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente. Ma in agguato ci sono le forze spietate della natura, i terribili nemici .

Adio, il personaggio originale del gioco, e i mostri che abitano il mondo di gioco sono stati disegnati con la cooperazione di Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE.

One Piece Odyssey è previsto per il lancio nel 2022 suPlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.