Yakuza: Super Talk fissato per il 29 aprile

Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA ospiteranno un nuovo evento per la serie Yakuza il 29 aprile. L’evento Yakuza Super Talk Stage sarà trasmesso in streaming all’evento Niconico Chokaigi secondo la rivista Tojo Dojo , il che significa che sarà probabilmente solo in giapponese. Tuttavia, la software house discuterà di “passato, presente e futuro” del franchise.

Il regista Masayoshi Yokoyama, nonché nuovo capo dello studio dopo l’abbandono di Toshihiro Nagoshi, condividerà nuove informazioni sulla serie. Resta da vedere se queste riguardino un eventuale nuovo gioco o meno. Yokoyama ha precedentemente confermato che il prossimo titolo di Yakuza è in fase di sviluppo e ambientato diversi anni dopo Yakuza: Like a Dragon.

Più recentemente, ha rivelato che insieme a Yakuza 8 (nome definitivo ancora da svelare), lo sviluppatore ha in lavorazione molti titoli “non annunciati”.

“Ad un certo punto sarò in grado di discutere alcune cose che penso vi sorprenderanno tutti, quindi non vedo l’ora.”

Che sia arrivato il momento di saperne di più?

Non è noto se la serie Judgment vedrà dei follow-up a causa della disputa legale tra SEGA e Johnny and Associates, l’agenzia di talenti dell’attore Takuya Kimura.