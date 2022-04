Rainbow Six Siege: disponibile l’evento Rengoku

Ubisoft presenta Rengoku, un nuovo evento a tempo per Rainbow Six Siege, disponibile fino al 17 maggio. Rengoku introduce una nuova modalità con loadout unico Kiba e respawn veloce, creando un evento pieno di azione.

Ambientato in Giappone, Rengoku svela un tempio nel cielo e una lotta per l’eternità, nella quale gli Operatori sono Samurai posseduti da spiriti che combattono per l’onore degli dèi in una mappa rivisitata. Nella modalità 5v5, i giocatori devono rimanere vicino agli altari per cinque secondi ininterrotti al fine di ottenere il Controllo Punti o rubarli alla squadra avversaria. La prima squadra a raggiungere i 300 punti vince la partita. Il Controllo Punti si sposta ogni due minuti. Gli Operatori possono usare un one-hit kill Kiba esplosivo oltre a fucili e pistole. Fuze, Osa, Rook e Thunderbird possono scegliere una barriera Kiba Infuocata o Avvelenata mentre Twitch, Capitão, Zofia, Kapkan, Bandit e Maestro tra Kiba Accecante o Respingente per scatenare il caos definitivo.

L’evento contiene anche la Collezione Rengoku con uniformi, caschi, armi, skin, e Card Operatore per i concorrenti. Introduce anche il Bundle Battlefield Spirit che comprende una skin arma evento, una skin accessori universali, sfondi e ciondoli. Il pack Collezione Rengoku può essere ottenuto completando le Sfide Evento speciale o acquistandolo 300 Crediti R6 o 12500 Renown. I Bundle individuali possono essere acquistati per 1680 Crediti R6 ognuno. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica:

Infuria un’eterna battaglia tra la dea Sole e il dio Tempesta. Essi invitano i loro seguaci mortali a conquistare i Sacri fuochi dell’Altare. Infusi di antichi spiriti e armati di potenti kunai, gli operatori sono stati scelti per i ruoli dei Devoti e dei Posseduti. Si scatena così una corsa frenetica per trovare i fuochi, conquistare gli altari e guadagnare il favore degli dèi per ottenere la libertà.

Rainbow Six Siege è disponibile per PS4, PS5, Xbox Series, PC, Amazon Luna e Google Stadia.