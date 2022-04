Halo Infinite: la modalità battle royale arriva a novembre, rumor

È stato affermato che la modalità battle royale di Halo Infinite potrebbe avere elementi per giocatore singolo e essere lanciata al più presto a novembre. Parlando al podcast di Xbox Two , il giornalista di WindowsCentral Jez Corden ha affermato di aver sentito vari dettagli sulla modalità BR del gioco ancora da annunciare.

Secondo Corden, la modalità Battle Royale incorporerà alcune delle meccaniche della campagna per giocatore singolo di Halo Infinite, come le missioni secondarie. Di seguito la dichiarazione:

Come Halo ha avuto quelle missioni secondarie come “vai qui, elimina molti mob” o “vai qui e uccidi un bersaglio di alto valore”, per esempio. Saranno in questa modalità oltre a una sorta di cosa oggettiva in evoluzione, e penso che tu vinca accumulando punti e uccidendo tutti gli altri, ancora una volta non lo so per certo.



Il giornalista ha affermato che la modalità di Battle Royale potrebbe debuttare come parte della terza stagione di contenuti di Infinite, prevista per la fine del 2022, anche se Corden ha ammesso che potrebbe anche slittare al 2023. La modalità di gioco, che si dice sia in fase di sviluppo da parte di Certain Affinity, includerà anche meccaniche giocatore contro giocatore contro ambiente. Inoltre Corden ha anche spiegato alcuni dettagli che aveva sentito riguardo alla mappa del gioco e al processo di sviluppo della modalità finora:

È una grande mappa con cerchi che si restringono, come un battle royale, ti costringe a spostarti sulla mappa… ci sono obiettivi diversi e cose del genere. Sarai in grado di catturare basi operative avanzate, ad esempio.

Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.

Vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze fin quando non avremo notizie ufficiali. Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.