PlayStation Plus: un rumor anticipa i titoli di maggio 2022

Sembra che i titoli PlayStation Plus di maggio siano già trapelati secondo un recente rapporto su Dealabs, che in precedenza ha trapelato in modo accurato dettagli sulla gamma di giochi mensili gratuiti di Sony. Recentemente sono emersi nuovi indizi per il nuovo servizio di abbonamento di Sony che unisce Plus e Now.

Per gli abbonati a PS Plus su PlayStation 4 o PlayStation 5, il servizio non solo consente di giocare a giochi multiplayer online, ma permette di accedere ad alcuni giochi gratuiti ogni mese. Secondo l’utenteTwitter @Nibelion, i seguenti giochi si uniranno al servizio a partire da maggio 2022 sono FIFA 22 sia per PS4 che per PS5, Tribes of Midgar sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 su PS4 e Curse of the Dead Gods, previsto solo per PS4. Di seguito una panoramica dei titoli:

FIFA 22

In EA SPORTS FIFA 22 ogni momento in campo raggiunge l’apice con Hyper Motion, una tecnologia di gioco progettata per sfruttare la potenza di PlayStation 5. Grazie all’integrazione di Advanced 11v11 Match Capture e l’apprendimento automatico, HyperMotion ricrea su FIFA 22 i dati di movimento dei giocatori in tempo reale a partire dalle partite ad alta intensità giocate da calciatori professionisti, per l’esperienza di gioco più realistica, reattiva e fluida della storia di FIFA.

Tribes of Midgar

n un mondo pieno di oscure creature, dèi nascosti e tanti materiali da scoprire, vestite i panni di un vichingo che vive nel villaggio in cui è custodito il Seme di Yggdrasil, l’ultimo bastione che protegge gli dèi dagli altri regni.

Curse of the Dead Gods

Nella vostra ricerca di ricchezze inaudite, vita eterna e poteri divini, arrivi a questo tempio maledetto. Sfidate le divinità maligne che si aggirano in questo luogo. Affrontate orde di nemici negli antri oscuri e cavernosi, pieni di trappole e segreti di ogni genere: statue che sputano fuoco, esplosivi, spuntoni nascosti.