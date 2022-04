ROCCAT: disponibile il Burst Pro Air

ROCCAT, il premiato brand per periferiche PC di Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), annuncia oggi che il Burst Pro Air, il nuovo mouse wireless per PC da gaming. Simmetrico, wireless, leggero dotato di un’incredibile illuminazione RGB è ora disponibile. Il mouse è dotato delle componenti e tecnologie di base tipiche di ROCCAT. Tra cui Stellar Wireless, che migliora la potenza del segnale wireless e le prestazioni della batteria, il sensore Owl-Eye Optical 19K DPI e i Titan Optical Switch, incredibilmente veloci e precisi. Il Burst Pro Air ha una batteria ricaricabile che garantisce 100 ore di gioco e permette di godersi fino a cinque ore con una ricarica rapida di soli dieci minuti utilizzando il cavo USB-C incluso. Il rivulzionario design trasparente del Bionic Shell ritorna anche nella versione wireless, con un’ergonomia migliorata e un numero maggiore di LED rispetto alla sua controparte in modo da ottenere il meglio dall’illuminazione RGB AIMO di ROCCAT. Il Burst Pro Air è ora disponibile su www.roccat.com e presso i rivenditori convenzionati in tutto il mondo al prezzo consigliato di 99,99 €.

René Korte, fondatore di ROCCAT e GM per le periferiche PC presso Turtle Beach, ha dichiarato:

La versione wireless del nostro Burst Pro è stata la più richiesta dalla community, perciò siamo veramente entusiasti di annunciare il Burst Pro Air. Il mouse wireless perfetto per i fan degli FPS, ma, ovviamente, la necessità di prodotti wireless va oltre il gaming e Burst Pro Air è un’ottima aggiunta per qualunque configurazione senza cavi.”



Il Burst Pro Air ha la stessa forma ergonomica e simmetrica che ROCCAT ha creato per l’originale Burst Pro cablato; un design focalizzato sulle prestazioni e il comfort nei giochi in prima persona ad alta velocità per PC come Fortnite, Apex Legends e Valorant. Il sensore ottico Owl-Eye di ROCCAT (basato su PAW3370 di PixArt) offre 19K DPI e 400 IPS di velocità di tracciamento per un’efficienza di tracciamento del movimento senza precedenti. Inoltre, gli Switch Ottici Titan di ROCCAT danno un clic reattivo con un’attuazione incredibilmente rapida per una velocità e una precisione senza eguali. Gli Switch Ottici Titan sono due volte più veloci di uno switch meccanico e due volte più durevoli, grazie a una velocità di attuazione bruciante di 0.2ms e garantendo fino a 70 milioni di clic.