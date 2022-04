Destiny 2: ecco quando arriverà la nuova stagione

Nell’ultimo Settimanale di Bungie, lo sviluppatore ha delineato tutti i cambiamenti in arrivo in Destiny 2 nella Stagione 17, che è confermato per il 24 maggio. Iniziando dai Falcioni, che sono stati introdotti in La Regina dei Sussurri, non sono mai state centrali da quanto sono state aggiunte. Mentre i buff ai danni delle armi non si applicheranno agli attacchi melee dei Glaive, essi riceveranno comunque alcuni buff significativi nella prossima stagione.

Questo include il 97,5 per cento di resistenza ai danni con lo scudo in PvE (75 per cento in PvP) e il 25 per cento di aumento dei danni in mischia contro i nemici PvE (non i boss o i veicoli però) Il consumo di energia dallo scudo è stato anche ridotto del 30 per cento. In base al proprio stato di portata, anche la velocità del proiettile del Falcione sarà migliorata.

Anche i Falcioni esotici stanno riceveranno i propri buff in aggiunta ai cambiamenti globali. Il Bordo d’azione del Titano ora fornirà un sovrascudo da Vuoto all’interno della sua bolla. Inoltre, l’Elmo di Saint-14 fa sì accecherà i nemici e si applicherà anche ad esso.

Insomma, tanti cambiamenti sono in arrivo con l’inizio della prossima stagione su Destiny 2, ed intanto aspettiamo ulteriori dettagli.