Halo Infinite: nuovi rumor sulla modalità Battle Royale

La stagione 2 del multiplayer di Halo Infinite sarà lanciata presto, portando con sé nuove mappe, modalità e altro ancora, ma quando 343 Industries ha recentemente rilasciato una roadmap dei contenuti 2022 per lo sparatutto, è stata accolta tiepidamente nel migliore dei casi. Con molti delusi dalla roadmap del 2022, tuttavia, sembra che ci potrebbe essere qualcos’altro in serbo per il gioco nei prossimi mesi che non è stato ancora annunciato.

Lo studio di supporto Certain Affinity ha confermato che sta lavorando per espandere il multiplayer di Halo Infinite, e come per il giornalista Jez Corden, questo si riferisce ad una modalità battle royale su larga scala che è stata in lavorazione per un paio di anni a questo punto. Recentemente nel podcast di Xbox Two (via VGC), Corden ha rilasciato alcuni dettagli potenziali su ciò che la modalità battle royale che, presumibilmente, ha il nome in codice di Tatanka

Secondo Corden, Tatanka presenterà elementi della campagna per giocatore singolo in cima alla sua struttura battle royale, creando un’esperienza che non è “una tradizionale battle royale”. Questo include elementi PvPvE, la possibilità di prendere il controllo delle Forward Operating Bases (che presumibilmente significa che la mappa avrà anche nemici controllati dall’IA), e diverse missioni secondarie e obiettivi di alto valore.

Corden dice che questi serviranno probabilmente come “una sorta di obiettivo in evoluzione”, e potrebbero anche contribuire a far guadagnare punti ai giocatori. È interessante notare che menziona anche che la modalità è stata progettata come un’esperienza che si concentra sul portare in giocatori che non sono stati tradizionalmente fan di Halo o giocatori, che si allinea con ciò che ha precedentemente riferito. I giocatori possono anche aspettarsi le modalità duo e trio.

Per quanto riguarda il lancio della modalità battle royale, Corden dice che c’è una possibilità che esca verso la fine dell’anno, quando verrà lanciata la stagione 3, anche se è altrettanto probabile che scivoli all’inizio del 2023 per allinearsi con la stagione 4.

Halo Infinite è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.