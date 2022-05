Dragon Ball Z Dokkan Battle: viviamo assieme l’evento mondiale su Twitch!

Il nuovo evento Soaring Fighting Spirit! Dokkan Campaign di Dragon Ball Z Dokkan Battle, che ha come tema la saga di Cell, è stato lanciato lo scorso martedì 26 aprile! Tenete però a mente che gli orari del gioco prendono come riferimento il fuso orario PST (Pacific Standard Time), indietro di 9 ore rispetto al nostro (CEST, Central European Summer Time), dunque in Italia risultano disponibili da mercoledì 27, dopo una canonica manciata di ore di manutenzione.

La campagna mondiale si tiene in contemporanea alla versione giapponese: lo scorso anno, sempre in concomitanza delle festività per la Golden Week (che abbraccia i giorni dal 29 aprile al 5 maggio), Bandai Namco e Akatsuki ne avevano organizzata una a tema Dragon Ball GT, accolta talmente bene da consentire al gioco di raggiungere il primo posto negli store di diverse regioni, sia su Android che su iOS. Tali risultati hanno pertanto convinto editore e sviluppatore a pianificarne un’altra per la medesima ricorrenza!

La novità principale è composta da 2 nuovi personaggi, ovvero Super Saiyan Goku/Super Saiyan Gohan e Cell: la prima è una cosiddetta unità “exchange”, ossia in grado di passare ad un personaggio differente una volta soddisfatte determinate condizioni (nel caso specifico, dopo aver lanciato 3 attacchi speciali con Goku, ci viene data la facoltà di sostituirlo con Gohan), mentre la seconda è un nuovo Cell che parte dalla forma base per poi, nel corso dei turni, acquisire la sua seconda forma, quella perfetta e addirittura la forma infuriata di quando sacrificò la sua velocità per la potenza nel disperato tentativo di sconfiggere Gohan! Ciascun personaggio è disponibile su un banner dedicato, assieme ad altre 2 unità di supporto (Super Saiyan Vegeta e C16/C18), che danno vita ad un entusiasmante Dual Dokkan Festival!

Da bravi appassionati di tutto ciò che riguarda Dragon Ball, noi di GamesVillage non potevamo lasciarci sfuggire quest’occasione, e così porteremo in live su Twitch tutte le emozioni legate agli eventi si Dragon Ball Z Dokkan Battle e, soprattutto, alle summon sui banner della celebrazione, perciò tenetevi liberi questa domenica 1 maggio dalle 15:00 alle 17:00 per convogliare tutta la vostra energia in una fortunatissima Genkidama! Riusciremo a trovare uno dei nuovi personaggi oppure saremo costretti a ritirarci con le pive nel sacco? Avremo i team giusti per affrontare con successo la Explosive Chain Battle contro C16 e gli stage aggiuntivi di Infinite Dragon Ball History, Super Battle Road ed Extreme Super Battle Road? Venite a farci compagnia per scoprirlo!