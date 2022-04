Overwatch 2: inizia la prima beta PVP

Sta per arrivare la Beta PvP di Overwatch 2. A partire dalle 20:00 di oggi 16 aprile infatti, i giocatori selezionati inizieranno a ricevere gli inviti per partecipare alla Beta. Prima dell’inizio della Beta PvP, Blizzard ha condiviso alcune informazioni e ha risposto alle domande più comuni, che potete leggere qui sotto.

FAQ

D. Come si fa a sapere se si è stati scelti per partecipare alla closed beta di Overwatch 2?

R. I giocatori selezionati per partecipare alla Beta PvP di Overwatch 2 riceveranno un’email di benvenuto dal team di Overwatch con le istruzioni su come ottenere accesso alla build. A partire dalle 20:00 (ora italiana), cominceremo a mandare gli inviti ai partecipanti selezionati. Anche se i giocatori invitati riceveranno l’accesso alla beta sin dal primo giorno, potremmo invitare altri giocatori durante tutto il periodo del test.

D. Come posso iscrivermi alla Beta PvP di Overwatch 2 e come vengono selezionati i giocatori?

R. Visita la pagina per la Beta PvP di Overwatch 2 per iscriverti alla beta. Puoi scoprire altro su tutto quello che è incluso nella Beta PvP e iscriverti alla sessione di testing!

D. Devo avere una licenza di Overwatch per giocare alla beta?

R. Sì, tutti i giocatori devono possedere e installare Overwatch prima di poter partecipare alla Beta PvP. Coloro che hanno ricevuto un invito alla Beta PvP ma non possiedono Overwatch, possono scaricarlo e installarlo come free trial durante il periodo della Beta.

D. Ci saranno altri modi per partecipare alla Beta PvP oltre all’iscrizione?

R. I giocatori possono partecipare al programma Twitch Drop per ottenere l’accesso alla Beta guardando specifici stream della Beta PvP di Overwatch 2 nella categoria di Overwatch durante determinate finestre di tempo! Controlla la lista completa degli streamer che partecipano all’iniziativa e leggi i dettagli qui sotto

D. Su quali piattaforme sarà disponibile la Beta PvP?

R. La prima beta sarà disponibile solo su PC. Tuttavia, abbiamo in programma di includere anche i giocatori su console nelle sessioni di testing future!

D. Ci saranno altre beta in futuro?

R. Sì, abbiamo altre sessioni di test in programma oltre alla prima Beta PvP.

D. In quali regioni sarà disponibile la Beta PvP?

R. La beta è attualmente disponibile per America del Nord, Europa, America Latina/Brasile, Corea, Giappone, Australia/Nuova Zelanda, Taiwan e Sud-est Asiatico.

D. Quali lingue saranno supportate nella Beta PvP?

R. La Beta PvP è attualmente supportata in Inglese (US) e parzialmente supportata nelle altre lingue. Il nostro team è al lavoro sulla localizzazione di tutti i nuovi, entusiasmanti contenuti di Overwatch 2, ma i giocatori potrebbero ancora trovare del testo o degli audio riprodotti in Inglese (US) durante questa Beta. Ci stiamo impegnando a supportare la nostra comunità globale e avremo una versione completamente localizzata all’uscita!

D. Chi viene invitato alla Beta PvP può trasmettere in streaming le sue partite o creare contenuti riguardo al gioco?

R. Assolutamente sì! Apprezziamo quando la community gioca e crea contenuti, quindi non vediamo l’ora di scoprire cosa riuscirai a creare! Assicurati solo di aderire ai termini di servizio di Overwatch.

D. Quanto durerà la Beta PvP?

R. La Beta PvP di Overwatch 2 inizierà il 26 aprile alle 20:00 (ora italiana) e durerà fino al 17 maggio (le date sono soggette a cambiamenti, a seconda delle necessità di testing).

D. I progressi fatti durante la Beta PvP verranno trasferiti sulla versione finale del gioco?

R. Nessuno dei tuoi progressi verrà trasferito al gioco vero e proprio, perché la beta è ancora un lavoro in corso e un metodo col quale il team può testare la build di Overwatch 2 attuale. È molto facile che il gioco si evolva e cambi significativamente prima dell’uscita.

D. Perché alcune funzionalità di Overwatch non sono disponibili nella Beta PvP di Overwatch 2?

R. Visto che la Beta PvP di Overwatch è ancora in evoluzione, alcune funzionalità del gioco attualmente live non saranno presenti nella beta. Alcuni esempi includono la modalità competitiva, i profili giocatore e gli elogi. Questo è perché il gioco è ancora in lavorazione e quelle funzionalità non sono lo scopo del nostro test attuale.

D. Quali sono i requisiti di sistema per la Beta PvP?

R. Controlla i requisiti di sistema qui sotto!

Minimi (per 30fps):

Sistema operativo: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (ultimo Service Pack)

Processore: Intel® Core™ i3 o AMD Phenom™ X3 8650

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 600 o ATI Radeon™ HD 7000 o superiore

Memoria: 6 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco

Consigliati (per 60fps con impostazioni medie):

Sistema operativo: Windows® 10 64-bit (ultimo Service Pack)

Processore: Intel® Core™ i7 o AMD Ryzen™ 5

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 o AMD R9 380

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco

Per una performance ottimale, aggiornate la vostra scheda video con i driver più recenti.

A causa di possibili modifiche, i requisiti di sistema possono subire variazioni nel corso del tempo.

D. Gli utenti Mac potranno partecipare alla Beta PvP?

R. No, questa beta è stata sviluppata solo per PC Windows e non sarà disponibile una Beta esclusiva per Mac.

Twitch Drop e streamer in evidenza

Il team di Overwatch e Twitch collaborano per celebrare il lancio della Beta PvP di Overwatch 2. Puoi sintonizzarti su degli stream selezionati di Overwatch 2 durante una finestra di tempo limitata per ottenere l’accesso alla beta con la campagna Twitch Drop della Beta PvP di Overwatch 2.

La campagna a tempo limitato inizia il 27 aprile 2022 alle 10:00 PT e dura fino alle 18:00 PT. Gli spettatori dovranno sintonizzarsi per guardare un gruppo selezionato di streamer che trasmette la Beta PvP di Overwatch nella categoria Overwatch. Potrai ricevere i tuoi Twitch Drop dopo aver guardato uno qualsiasi dei canali partecipanti per quattro ore. Il tuo tempo da spettatore verrà conteggiato guardando uno qualsiasi degli stream qui sotto:

Collega il tuo account Battle.net e l’account Twitch per ottenere un beta drop. Per riscattare un drop della Beta PvP di Overwatch 2, è necessario avere una licenza di Overwatch associata al proprio account. I giocatori che non possiedono già Overwatch potranno comunque accedere alla build grazie a una free trial che verrà offerta ai partecipanti durante la Beta PvP. Anche se non è necessario installare Overwatch, farlo potrebbe ridurre di molto il tempo di download e installazione della build beta.

Otterrai l’accesso alla Beta PvP di Overwatch 2 quando riscatti un Twitch drop, e dovrai installare la versione del gioco nel client di Battle.net. Ecco le istruzioni per il download per coloro che hanno l’accesso:

Accedi usando l’account Battle.net che hai collegato ai Twitch Drop. Clicca sull’icona di Overwatch nella parte alta della homepage dell’applicazione. Naviga verso il menu a tendina della Versione del gioco nella parte in basso a sinistra della pagina di Overwatch. Seleziona la Beta tecnica di Overwatch 2, procedi all’installazione e poi premi il pulsante blu Gioca per iniziare.

Se non riesci a entrare nella Beta PvP all’inizio o con il programma Twitch Drop, non preoccuparti! C’è ancora la possibilità di entrare nel vivo dell’azione! Ci saranno degli stream della beta di Overwatch 2 e contenuti disponibili per tutti, e presto daremo altre informazioni su come ottenere l’accesso alle beta future!

Live stream della Beta PvP di Overwatch 2

Il nuovo eroe Sojourn? C’è.

Modifiche agli Eroi? Ci sono.

Stream della community con gameplay della beta, interviste al team di Overwatch e dei sensazionali creatori di contenuti di Overwatch? CI SONO!

Il Team di Overwatch trasmetterà uno stream della beta sul canale Twitch PlayOverwatch. Unisciti a noi il 27 aprile alle 20:00 per celebrare il lancio della Beta PvP di Overwatch 2 con il team di Overwatch e i creatori di contenuti.

Nello spirito di una competizione amichevole, i nostri creatori di contenuti si affronteranno nella nuova composizione della squadra 5v5. Lasciati stupire da come cambia il gioco, specialmente con un tank in meno per ogni squadra. Si uniranno a noi anche i commentatori della Overwatch League, che intervisteranno alcuni membri del team di Overwatch League a proposito dell’attesissimo lancio della beta!