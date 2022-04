Starfield: il nuovo dev diary parla di musica e suoni

Oggi 26 aprile Bethesda è tornata con il format “Nel campo stellare” dove gli sviluppatori parlano dei vari processi di creazione di Starfield. Dopo la ricerca incessante del primo episodio, e l’immersività e la libertà del giocatore del secondo, tocca oggi alla musica e al sound design, la quarta dimensione, la dimensione emotiva, come dice il compositore Inon Zur.

A parlare ci sono il già citato Zur e Mark Lampert, che s’incontrano per discutere della musica e del sound design di Starfield. Parlano dei rispettivi processi artistici, dell’impatto della colonna sonora sull’esperienza del giocatore e della continua ricerca di risposte alla base della musica del gioco.

Zur afferma:

“Starfield è il progetto più ambizioso cui abbia mai lavorato. È un gioco vasto ambientato in un luogo vasto, ma soprattutto si pone grandi domande, domande filosofiche e importanti, che di solito la gente non si preoccupa di porsi o non osa fare.”