PlayStation crea il team della preservazione di giochi

Sony ha sempre avuto una posizione piuttosto strana quando si tratta di conservazione del gioco, ma sembra prendere le cose più sul serio prima del rinnovamento di PlayStation Plus, e la cosa si fa notare specialmente adesso. Infatti, abbiamo saputo che Garrett Fredley, il quale ha lavorato come Software Engineer per Electronic Arts e Phoenix Labs, è recentemente entrato a far parte di PlayStation come Senior Build Engineer per il suo “team di conservazione del gioco appena creato” secondo LinkedIn (tramite ResetEra).

Fredley ha ringraziato Mike Bishop per averlo portato a bordo come assunzione iniziale, aggiungendo “Andiamo e assicuriamoci che la storia del nostro settore non venga dimenticata!” Bishop ha lavorato presso i PlayStation Studios come Global QA Manager per il team Engineering Operations da gennaio 2017. L’ambito esatto del team di Game Preservation è sconosciuto, ma dato il modo in cui i titoli retrò influiscono pesantemente sui nuovi livelli di PlayStation Plus, non è poi così inaspettato. Resta da vedere se questo porta a funzionalità come l’emulazione PS3 nativa su PS5, quindi resta sintonizzato. Nel frattempo, il nuovo PlayStation Plus verrà lanciato il 23 maggio per l’Asia, il 13 giugno per le Americhe e il 22 giugno per l’Europa, e con un team dedicato alla conservazione dei titoli della console potremo aspettarci sorprese emozionanti.