Clash of Clans: grande aggiornamento in arrivo

Un nuovo aggiornamento per Clash of Clans sta per arrivare, e Supercell sembra particolarmente entusiasta della cosa, poiché il gioco è uscito da ben 10 anni e non sembra intenzionato a rallentare, proprio come il fratello Clash Royale, negli aggiornamenti. A riguardo dell’aggiornamento sono stati rilasciati due teaser, uno più buffo dell’altro, che sembrano indicare qualcosa di veramente grosso:

Il primo mostra un barbaro svegliarsi sulla testa di un gigantesco golem, e in seguito lo scaraventa via come se fosse un moscerino. Il trailer è molto corto, e di conseguenza non viene mostrato granché, ma viene promesso un grande aggiornamento e un viaggio epocale che porterà a battaglie ancora più memorabili.

Con il secondo trailer, invece, abbiamo potuto vedere molto di più. Due sviluppatori ammirano l’orizzonte quando non possono fare a meno di notare l’imponente montagna in cielo coperta di nuvole. e uno dei due cerca di arrivarci con mezzi…poco ortodossi, diciamo. Il video termina con i due che prendono un dirigibile che li porterà direttamente sulla cima, e infatti la promessa del video dice di connettersi alle 14:00 in punto di domani per il grande reveal dell’aggiornamento primaverile.

Non abbiamo idea di cosa avranno lasciato in serbo gli sviluppatori alla community di Clash of Clans, ma non possiamo fare a meno di essere anche noi curiosi su che tipo di sorpresa ci aspetterà.