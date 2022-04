Sonic Origins: verranno spostati diversi giochi nella collezione

In molti sono stati contenti di ricevere la notizia dell’annuncio di Sonic Origins, la grande raccolta dei primi tre giochi della serie assieme a Sonic CD, e pertanto ad alcuni è sorta una domanda spontanea: se Origins conterrà tutti i grandi classici, che fine faranno i titoli singolarmente? Ebbene, oggi SEGA ci ha dato la risposta definitiva a riguardo, e non è piacevole. Infatti, la compagnia nipponica ha annunciato che a partire dal 20 maggio Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, non saranno più disponibili su nessuna piattaforma digitale. Ci saranno, tuttavia, alcune eccezioni: Sonic the Hedgehog 1 e2 resteranno disponibili tramite SEGA AGES su Nintendo Switch, mentre Sonic the Hedgehog 2sarà ancora giocabile nel catalogo SEGA Mega Drive su Nintendo Switch Online +. La notizia è stata particolarmente dura da digerire per i fan dedicati del franchise, ma purtroppo dovranno convivere con la verità. Di seguito, vi ricordiamo le novità di Sonic Origins di cui potrete approfittarvene:

Modalità Classica: Vivi tutta la magia dei tempi andati con la modalità Classica e goditi tutti i giochi della raccolta nella forma originaria, per un’esperienza di Sonic tradizionale con sfide classiche. Questa modalità ripropone i giochi in maniera fedele, sia stilisticamente che per funzionalità, e bisogna completarla con un numero di vite limitato. Modalità Anniversario: La modalità Anniversario permette di giocare con una visuale a tutto schermo e vite infinite, per godersi tutto lo spettacolo senza incappare mai nel Game Over. Missioni, medaglioni e museo: Metti alla prova le tue abilità e guadagna medaglioni affrontando diverse missioni durante i giochi. I giocatori possono spendere medaglioni per sbloccare nuovi contenuti, provare livelli speciali e tanto altro. Migliore che mai: Riveduto, ripensato e rimasterizzato, Sonic Origins arriverà su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC con grafica e animazioni rinnovate, e miglioramenti pensati per le nuove generazioni hardware. Vivi la magia in compagnia di Sonic, Tails e Knuckles.