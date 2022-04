Liliana Laporte è stata nominata VP di Global Channel Sales per EMEA

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato la nomina di Liliana Laporte a VP EMEA Global Channels Sales. Come parte di questo nuovo incarico, Laporte guiderà la strategia commerciale di PlayStation in Europa, Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di rafforzare il business globale di PlayStation nella regione.

Laporte è stata promossa dopo aver precedentemente ricoperto il ruolo di General Manager dell‘Iberia e dei territori del Mediterraneo, nel dicembre 2015 e successivamente anche i territori dell’Adriatico e dei Balcani nel 2018.

Ha affermato Laporte:

“Il più grande punto di forza dell’hub EMEA è la sua diversità culturale. Questa è una regione con consumatori e fan provenienti da oltre cento Paesi, caratterizzati da lingue diverse e stili di vita straordinariamente ricchi e variegati, che mostrano la loro passione per il gaming nei modi più disparati. Ciò dimostra quanto sia centrale il ruolo di questi territori nel fornire contenuti su-misura, innovativi e culturalmente rilevanti”.

Liliana Laporte parteciperà attivamente alla mission del Gruppo Sony di raggiungere 1 miliardo di utenti connessi in tutto il mondo, continuando a posizionare SIE e PlayStation come fonte inesauribile di creatività, innovazione e intrattenimento. Il suo ruolo è centrale nel team globale unificato di SIE per il raggiungimento degli obiettivi esistenti, esplorando contemporaneamente nuove opportunità, sia a livello locale che regionale.

Veronica Rogers, SVP, Head of Global Sales and Business Operations, Sony Interactive Entertainment, ha affermato:

“Liliana rivestirà un ruolo fondamentale nel declinare in modo appropriato il business di PlayStation in EMEA. Siamo entusiasti che lei porti la sua visione strategica ai territori EMEA di SIE con l’obiettivo di espandere il business PlayStation a un numero ancora maggiore di fan.”

Laporte è parte del gruppo Sony dal 2005, quando è entrata in Sony Pictures Home Entertainment e Sony Computer Entertainment Portogallo come Sales Manager. Da allora ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali, tutte con responsabilità crescenti. Dal 2018 ricopre l’attuale posizione di Direttore Generale.

Il riassetto aziendale prevede, inoltre, nuove nomine nell’hub EMEA, tra le altre, Marco Saletta assume il ruolo di General Manager Southern Europe, oltre a proseguire il proprio lavoro come Territory Lead dell’Italia.

In questa occasione Marco ha dichiarato: