Monster Energy Supercross The Official Videogame 5: annunciato il track editor contest 2022

Milestone annuncia il ritorno del Track Editor Contest per Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, una sfida unica introdotta lo scorso anno.

L’edizione 2021 è stata un grande successo, con più di 3000 tracciati caricati e un vincitore: UrZilchMyDad. La sua pista è stata riprodotta nella vita reale per il Round 11 del Campionato 2022 a Indianapolis.

Disponibile da oggi 26 aprile, il nuovo Track Editor Contest darà vita al miglior tracciato creato dai giocatori. Hai mai sognato di vedere la tua creazione diventare una vera pista?

I giocatori avranno la possibilità di creare una pista che sarà ricreata e inclusa nel Campionato Ufficiale 2022, Questa è l’esperienza unica che Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 offre ai fan di tutto il mondo.

Per partecipare, tra il 26 aprile e il 30 giugno, i giocatori che vogliono prendere parte al contest devono progettare una pista virtuale attraverso il sistema “Track Editor Contest” di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

Questa è un’opportunità irripetibile per avere la possibilità di vedere i migliori piloti correre sulla propria pista originale! Per vincere, i giocatori devono spingere la creatività oltre i limiti e progettare la pista dei loro sogni.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 fornisce tutti gli strumenti, il resto sta alla creatività e all’immaginazione dei partecipanti.

Al termine del concorso, una giuria composta da diversi professionisti del settore selezionerà i 25 migliori tracciati. Tra i primi 25 una commissione tecnica deciderà quale pista sarà ricreata nella vita reale!

Maggiori dettagli verranno forniti insieme al regolamento ufficiale.

Il Track Editor Contest sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC STEAM dal 26 Aprile.

Qui sotto potete vedere il trailer.