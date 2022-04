WWE 2K22: disponibile il primo DLC Banzai Pack

2K rende disponibile il Banzai Pack, il primo pacchetto DLC per WWE 2K22, con le leggende WWE preferite dai fan, Yokozuna e Rikishi, “The Samoan Bulldozer” Umaga, l’attuale Superstar Raw Omos e la stella nascente di NXT Kacy Catanzaro. Tutte e cinque le Superstar sono anche dotate di carte MyFACTION EVO, che possono essere aggiornate attraverso il gioco nella modalità MyFACTION.

Yokozuna è un WWE Hall of Famer che ha detenuto due volte il WWE Championship, due volte il WWE Tag Team Championship ed è stato anche due volte campione del mondo di sumo. Un temibile concorrente dei pesi massimi, Yokozuna ha minacciato avversari del calibro di Hulk Hogan, Bret “Hit Man” Hart e The Undertaker durante la sua carriera nella WWE con la minaccia della sua schiacciante manovra finale Banzai Drop. Suo cugino Rikishi è anche un WWE Hall of Famer, un ex campione intercontinentale, due volte World Tag Team Champion e WWE Tag Team Champion, noto per il suo balletto giocoso, l’aspetto elegante e il temuto attacco Stinkface.

“The Samoan Bulldozer” Umaga – fratello di Rikishi – ha detenuto l’Intercontinental Championship due volte e ha terrorizzato le Superstar della WWE con il suo spaventoso face paint e il suo attacco duro. Tutti e tre sono membri della famosa famiglia Anoa’i, che include le superstar della WWE Roman Reigns, Jimmy e Jey Uso, così come la

leggenda della WWE The Rock. Il 7’3″ Omos è un ex Raw Tag Team Champion che recentemente ha gareggiato contro Bobby Lashley in un emozionante match a WrestleMania 38, mentre Kacy Catanzaro continua a far girare la testa su NXT con la sua abilità ginnica e la sua accattivante personalità.

WWE 2K22 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.