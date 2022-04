F1 22: rivelati i requisiti per il raytracing su pc

Electronic Arts e Codemasters hanno presentato ufficialmente F1 22, promettendo simulazione di corse ancora più incredibili e l’introduzione di nuove funzionalità e modalità, come F1 Life e l’aggiunta di supercar. Naturalmente, ci sarà molto da vedere del gioco e, sembra proprio che per godersi una corsa da pc sia necessario un set hardware di non poco conto.

Infatti, EA ha rivelato tutte le specifiche minime e consigliate per il gioco, comprese le modalità di ray tracing per entrambi e, chiaramente, il gioco non è un problema su questo fronte.

Con le impostazioni minime, avrai bisogno di un i3-2130 o un FX 4300, insieme a una GTX 1050 o un RX 470 e 8 GB di RAM. Nel frattempo, se si desidera abilitare il ray tracing con le impostazioni minime, F1 22 aumenta i requisiti della GPU, con una RTX 2060 o una RX 6700 XT richiesta. Con le impostazioni consigliate, nel frattempo, il gioco richiede un i5 9600K o un Ryzen 5 2600X, insieme a una GTX 1660 Ti o un RX 590 e 16 GB di RAM. Se si desidera abilitare il ray tracing con le impostazioni consigliate, i requisiti della GPU vengono aumentati fino a un RTX 3070 o un RX 6800.

Il gioco richiederà anche una connessione Internet attiva, oltre a 80 GB di spazio di archiviazione gratuito. Puoi controllare i suoi requisiti di sistema completi di seguito.

F1 22 verrà lanciato il 1 luglio per PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.