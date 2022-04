Legend of Mana: pubblicato il teaser trailer dell’anime

A giugno dello scorso anno era stato annunciato l’anime basato sul videogioco Legend of Mana. Square Enix e Warner Bros. Japan hanno rilasciato il teaser trailer e la key visual di Legend of Mana : The Teardrop Crystal. L’anime Andrà in onda nel 2022.

Tra i tanti successi RPG della gloriosa storia di Square Enix, Legend of Mana è una di quelle serie che rischiava di passare troppo sottotraccia. Il titolo è tornato alla ribalta grazie alla rimasterizzazione uscita lo scorso 24 giugno (qui la nostra recensione), il gioco non ha infatti lo stesso appeal di un Final Fantasy, un Dragon Quest o un Kingdom Hearts. Per maggiori informazioni potete visitare sito ufficiale qui.

Uscito per la prima volta nell’ormai lontano 1995, Legend of Mana è una saga RPG portata al successo dal suo primo titolo per PlayStation, Trials of Mana. Nel corso degli anni Square Enix ha continuato a pubblicare nuove iterazioni della serie, compresi dei titoli per dispositivi mobili, che hanno incontrato un’accoglienza mista e hanno avuto un successo variabile. Più di recente il titolo ha avuto un remake nel 2018, al quale è seguito un altro remake in 3D, quello uscito da pochissimo. Di seguito una panoramica dell’anime:

Storia

Shiloh, un ragazzo che vive vicino alla città di Domina, inizia a sentire una voce misteriosa nei suoi sogni. La voce gli disse che aveva una missione. Un giorno, Shiloh incontra due persone conosciute come Jumi. Gli Jumi sono una razza di persone presa di mira – e molte uccise – per il gioiello sepolto nel loro petto. Di recente, misteriosi ladri di gioielli hanno attaccato Jumi in tutto il mondo. Shiloh parte per un’avventura riguardante i gioielli dei Jumi.

